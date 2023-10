Comparte

Esta semana los jugadores de Gran Hermano se debieron enfrentar a la dinámica del “teléfono rojo”, la cual fue beneficiosa para algunos y perjudicial para otros.

Una que quedó muy contenta tras recibir el llamado fue La Pincoya, ya que solo por contestar se ganó 500 mil pesos.

En ese sentido, la chilota le confesó a Gran Hermano en lo que destinaría su dinero, puesto que durante toda su estadía ya lleva alrededor de 4 millones y medio reunidos.

“Contesté el teléfono y cáchate que me gané 500 lucas. En verdad no lo quería contestar, estaba como enojada, pero ahora ya no lo estoy. Estaban dando puras desgracias”, sostuvo.

Tras ello, “la voz” le dijo que con ese dinero se podría comprar la cabecera que tanto quiere, pero ella le dijo que no, porque todo se lo daría a su hijo.

“Se lo voy a dar a mi hijito. Ahora tengo cuatro millones y medio. No, la plata es de mi hijito, no se lo quiten. Quiero comprarle una cuatrimoto para que ande en la playa con su papá”, reveló.

Asimismo, agregó “con eso me va a alcanzar. Le compraré también una silla gamer. Si me alcanza, le compraré más cosas. Obviamente, le haré un regalito a mi ahijado y a mis dos sobrinos chiquititos. Ya se me pasó hasta la rabia”.

Por último, la chilota le recalcó a Gran Hermano que ellos debían regalarle su cabecera “quiero mi cabecera. Tienen que regalármela acá, porque acá me la perdieron”.