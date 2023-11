Comparte

Ignacia Michelson es muy activa a través de las redes sociales y suele interactuar bastante con sus seguidores.

A pesar de que ya abandonó Gran Hermano, la influencer ha utilizado sus plataformas para seguir comentando lo que va pasando al interior de “la casa más famosa del mundo”.

En ese sentido, la joven compartió el nombre de la persona que cree que debe abandonar la competencia este domingo.

Recordemos que la placa de nominación de esta semana está compuesta por Viviana Acevedo, Fernando Altamirano, más conocido como Bambino, y Scarlette Gálvez.

Respecto a los que podrían ser eliminados dijo lo siguiente: “Vivi o Bambino serían mis opciones, lógico porque no los conozco a ninguno de los dos”.

Tras ello, explicó que le gustaría que se fuese Bambino por los comentarios que hizo sobre Bigote en “la primera temporada” del reality.

“Como yo soy amante de los animales y pasó lo de Bigote al principio, a mí no se me puede olvidar. Ustedes saben que yo amo, adoro a los animales, entonces para mí eso no lo perdono”, detalló.

Finalmente, dio a conocer que sus participantes favoritas de la casa serían Cony Capelli y Scarlette, por lo que no le gustaría que una de ellas deje la competencia.