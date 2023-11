Comparte

Este domingo se llevó a cabo la competencia de salvación en Tierra Brava, donde Junior, Shirley y Camila se enfrentaron en una prueba de equilibrio, agilidad, fuerza y puntería.

Antes de empezar, Junior le dijo a Karla Constant que (ayer) “se me pasó la mano, perdí un poco el control, me sentí atacado por gente de mi propio equipo, fue todo un arsenal contra Junior. Pero yo no vine a hacer amistades, vine a ganar este reality”.

Camila, por su parte, aseguró que “hoy me siento al 1000%, y me inspiro en mis padres y mi perrita a la hora de la competencia”, y Shirley que “hay mucha gente preocupada por mí y eso me gusta, están pendientes de si duermo, si como, si me baño, pero yo tengo mucha fe en mí”.

Tras completar la prueba, el mejor tiempo de los tres lo tuvo Junior, y el peor, Camila. Con ello, Junior se salvó del duelo de eliminación de la semana, y Camila deberá disputar con Shirley cuál de las dos deberá dejar la casa-hacienda.

“Tengo buena puntería, y tengo mis pequeños que están afuera, papi tiene que darlo todo porque se debe a ellos”, dijo Junior tras su triunfo.

Con esto, el duelo de eliminación de esta semana enfrentará a Shirley Arica y Camila Arismendi, una de las cuales tendrá que abandonar “Tierra Brava”.