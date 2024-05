Comparte

El programa que conduce Daniel Fuenzalida, “Ahora Caigo”, tuvo en su emisión de ayer en la tarde su peak más alto de audiencia en lo que va hasta ahora. El espacio de concursos logró los dos dígitos con un peak de audiencia de 10.8 unidades y un rating promedio de 8.2 puntos entre las 19.32 y las 21.00 horas superando nuevamente a “Qué dice Chile”.

En el horario de emisión del programa de TVN, Canal 13 marcó 7.2 y CHV 6.3 unidades y Mega promedió 11.6 puntos.

El programa de ayer tuvo distintos momentos divertidos. Diego cayó ya que no fue capaz de responder la letra de la canción de Juan Gabriel. La pregunta decía: “Juan Gabriel cantaba: Hasta que te conocí, vi la vida con dolor, no te miento ¿….?.” frase que el joven no pudo completar.

Además, el espacio tuvo una singular pareja. Adriana y Aarón que son pololos, vinieron a jugar y participar siendo rivales. Finalmente, él cayó y ella siguió en competencia hasta el final donde se enfrentó a Mircko, quien logró eliminarla y llegó a la última etapa del programa donde debía elegir si doblar el premio o llevarse la mitad: no quiso arriesgarse y optó por llevarse $ 687.500.

Dado el éxito del programa TVN anunció que además de sus emisiones en las tardes entre 19.30 y 21.00 horas, y su emisión estelar de viernes a las 22.30 hrs, “Ahora Caigo” sumará un nuevo día los domingo a las 22.30 horas.