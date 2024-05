Comparte

En el vasto repertorio de triunfos que ha marcado la historia del fútbol chileno, el contundente 7-0 que la Roja le propinó a México en la Copa América Centenario de 2016 resplandece como una joya inolvidable. Este resultado histórico se alza como un pilar fundamental en el ascenso de Chile hacia su segundo trofeo continental, dirigida por Juan Antonio Pizzi en aquel certamen.

La demostración futbolística desplegada por la escuadra chilena en aquel encuentro fue sublime. Un póker de goles de Eduardo Vargas, un doblete de Edson Puch y un tanto de Alexis Sánchez estructuraron una victoria inobjetable que resonaría en los anales del deporte nacional.

Claudio Bravo, emblemático capitán de la Roja, rememora con claridad aquel hito en Estados Unidos, ofreciendo una perspectiva reveladora. “Nosotros, a México, pudimos haberle hecho diez”, confiesa en una entrevista exclusiva con Canal 13. Estas palabras del arquero serán transmitidas en el próximo episodio del programa “Generación Dorada“, programado para emitirse este fin de semana.

El relato de Bravo adquiere mayor profundidad al revelar un momento particular vivido en el campo. “Me acuerdo de que me venía a apretar Chicharito. Me decía ‘por favor, diles a tus compañeros que paren, diles que paren. En el segundo tiempo”, reveló el portero, ilustrando la abrumadora superioridad exhibida por la Roja en aquel enfrentamiento.

Pero Chicharito no fue el único que resintió la goleada. Hace cuatro años Juan Carlos Osorio, director técnico de la selección mexicana esa noche, reconoció la contundencia del golpe recibido. “El 7-0 ante Chile me enseñó mucho y estoy agradecido”, expresó. “Es un partido que me marcó, un partido que me hizo reflexionar y entender que en el fútbol de alto nivel cualquiera le gana a cualquiera”, reflexionó Osorio.