Recientemente, se vivió una nueva jornada de cara a cara en la casona de Tierra Brava y el que recibió más votos en su contra fue Junior Playboy.

Todo esto, porque sus compañeros expusieron que les molestaba su forma de ser y la actitud que tenía frente a los demás.

“Me encontré con una persona que no piensa, irresponsable, maleducado, cochino, ordinario, eres sumamente envidioso (…) Olvídate cuando salgas que la gente te va a querer como antes, porque no te va a querer nadie”, le dijo Arturo Longton.

En la misma línea, Pamela Díaz le comentó que antes de ingresar al encierro ya le caía mal y ahora que debía convivir con él, le caía peor.

“No te quiero cerca, ni siquiera a un metro. De aquí en adelante no te quiero ver nunca más y no quiero tener ninguna comunicación contigo”, detalló La Fiera.

Sin duda estos fuertes comentarios afectaron directamente al exAmor Ciego, quien en la mañana siguiente se descargó con Karla Constant.

“Siento tanto lo de anoche, Karlita, de verdad”, confesó el participante.

Frente a ello, la animadora le preguntó los motivos y él sostuvo que la situación se descontroló.

“Piensa en eso también, tú tienes muchos fans en los más chiquititos, o en la gente que te quiere mucho. ¿Me entiendes? ¿Ya? ¿Por qué te dan ganas de llorar ahora?”, le dijo Karla.

Tras ello, Junior confesó que le preocupa que su hijo vea sus actitudes “primera vez que mi hijo está viendo esto, eso es lo que más me apena igual a mí. Ya no vale buscar más explicaciones, a no volver más porque obviamente te van a pitonear siempre y tienes que ser más listo no más”.

Finalmente, Karla le aconsejó alejarse y le dio un gran abrazo para que se calmara tras lo ocurrido.