Un día para no olvidar fue el que vivió el actor nacional Cristián de la Fuente, luego de que el pasado lunes ganara el importante galardón Martín Fierro.

El premio fue obtenido por el intérprete gracias a su papel en la serie de televisión ‘Dra. Lucía’, de la TV Azteca, por la categoría Mejor Actor de Ficción en TV, Plataforma o Cine Internacional.

De la Fuente se impuso a otros colegas, como el destacado argentino Ricardo Darín y Michel Brown.

Tras obtener el galardón, el actor se tomó un momento para enviar un mensaje y agradecer a sus cercanos, mencionando incluso a Angélica Castro.

«Me siento como en un capítulo de cosas que nunca te van a pasar«, inició señalando de partida.

Luego continuó: «Yo decía ‘nominado con Darín, eh voy a venir a aplaudir y a sacarme una foto con él’, así que bien, de verdad no me lo esperaba, creo que las cosas más lindas pasan cuando uno no se las espera».

Las palabras de Cristián de la Fuente a su familia

Tras esto, el intérprete se refirió a su círculo más cercano: «Quiero dedicarle esto a mi familia, que es la razón por la que hago todo lo que hago, a Angélica, a mi hija Laura que son mis ojos«.

«Nunca dejen de soñar porque puede estar nominados con Darín y en una de esas ganan, siempre luchen por sus sueños, hay gente que les va a decir que no puedes hacer las cosas, que no son los suficientemente buenos, pero no escuchen eso, escuchen siempre su corazón porque siempre se puede», cerró el actor.