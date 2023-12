Comparte

Una importante promesa fue la que realizó Constanza Capelli a Jennifer ‘Pincoya’, luego de que ganara el reality «Gran Hermano Chile».

La bailarina obtuvo 35 millones de pesos como premio tras tener el primer lugar en el reality de CHV, y parte de esta suma quería entregársela a la chilota.

«Yo en algún momento lo dije y yo soy de las que cumple mi palabra y no porque lo prometí sino porque lo sigo sintiendo. Parte del premio va a ir hacia Pincoya, Jennifer. Ella ha sido un pilar fundamental para mi camino en el reality. Empezamos juntas, nos soltamos en algún momento, pero si se dieron cuenta en el programa nunca nos dejamos de soltar la manito», señaló en la ocación Capelli.

En la misma línea, sumó: «Mi familia aplaudía los logros de ella. Y para mí, ella es mi familia. Es por eso que siento que yo no hubiese llegado hasta acá si no hubiese sido por ella«.

La respuesta de Jennifer Pincoya

Hoy, tras la gala que se realizó anoche, las tres finalistas asistieron como invitadas al matinal «Contigo en la Mañana» de CHV.

Así, la oriunda de Chiloé reconoció que Coni le había informado de su plan de darle parte del premio hace un tiempo.

«En varias oportunidades ella me decía: ‘Si yo gano el premio, lo voy a compartir contigo’. Siempre me lo dijo. Yo le respondía: ‘Tranquila, que pase lo que tenga que pasar», manifestó Jennifer.

Luego continuó: «Ella me conoce… Me emociono. Ella sabe que lo más importante para mí, es su amistad. Yo nunca estuve con ella por si me regalaba parte del premio«.

Fue así como, en medio del programa, respondió a la propuesta de su amiga: «Te lo agradezco de todo corazón, pero este premio te lo dio la gente, te lo mereces. Estoy agradecida de que siempre pensaras en mí. Obviamente, yo no lo voy a aceptar. Tienes que compartirlo con tu gente, ellos te hicieron ganar».

A pesar de esta inesperada respuesta, Capelli señaló que insistiría y le haría llegar el dinero: «Ella me conoce, voy a insistir, soy una mujer perseverante, me voy a conseguir tu Rut«, cerró.