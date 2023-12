Comparte

En el último adelanto de Tierra Brava, se pudo ver que próximamente llegará a la casona Daniela Aránguiz y se espera que altere la convivencia de los jugadores.

Todo esto, porque la exesposa de Jorge Valdivia tenía una relación con Luis Mateucci antes de que ingresara al encierro, pero ahora él tiene un romance con la “chama”.

A raíz de ello, Aránguiz justo ingresará a la casona cuando el argentino y su compañera estaban coqueteando.

Sin embargo, ella antes de ir a la competencia habló con Hoyxhoy y dejó en claro que lo que más quería ver era la cara de Luis cuando ella llegara, ya que le gusta la adrenalina.

Tras ello, recalcó que no piensa pelear con un hombre “prefiero vivir el momento y que sea lo que tenga que ser (...) yo no obligo a nadie a estar conmigo y ya no peleo por hombres. Peleé 20 años por un hombre y nunca más lo volveré a hacer”.

Asimismo, agregó “nosotros no tenemos nada, no puedo pedirle fidelidad a alguien con quien no hay nada. Ahora bien, yo, insisto, no peleo por hombres y no me interesa desarmar nada, pero adentro veremos todo”.

Luego, aseguró que Luis intentará reconquistarla “yo creo que Luis se va a morir cuando me vea. Y creo que va a aislarse de ella, si es verdad lo que me dijo. Él me tendría que reconquistar. Si él entró a jugar un juego, yo también me merezco probar un poquito de esa sopa. Necesito un poquito de colágeno”.

Finalmente, expuso que a ella no le gusta mucho el Luis que se está mostrando en el reality “yo soy muy de química y personalidad. Por ejemplo, el Luis de la pantalla me gusta cero, no se ve su parte amorosa, no se ve lo simpático que es y lo encuentro muy aislado y es muy mal capitán, no se da el tiempo de conocer a todo ese equipo y ver cuáles son las potenciales características de cada persona para ponerlos en su mejor lugar”.