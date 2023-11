Comparte

Continúan las polémicas al interior de Tierra Brava y esta vez las protagonistas son Pamela Díaz y La Botota.

Todo esto, porque Uriel se le acercó a “la Fiera” para decirle algo relacionado a Botota, quien es una de sus amigas más cercanas en el encierro.

“Yo quiero decirte cosas que a veces me da miedo decirte… es sobre Botota”, comenzó diciendo Uriel.

Frente a ello, Pamela contestó “ah, sí. No te preocupes, no es necesario que me digas nada. No me digas nada”.

Tras ello, reveló que ya tuvo una conversación con Botota y que le advirtió que no la traicionara.

“Yo me acerqué el otro día y le dije ‘amiga mírame a la cara. Yo no soy buena para el web… ni te voy a estar mintiendo. Usted no se atreva a traicionarme, porque yo no lo voy a hacer. Si me traicionas, tú sabes cómo soy’”, detalló.

Sin duda las palabras de Díaz dan a entender que estaría desconfiando de la lealtad que tiene la Botota con ella en el encierro.