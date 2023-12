Comparte

La comunicadora Millaray Viera fue la nueva invitada al programa "El Purgatorio", de Canal 13, en donde repasó diversos aspectos de su vida.

Uno de los temas que tocó fue el de su vida amorosa, donde fue consultada respecto a si se encontraba saliendo con algún rostro famoso.

La consulta se dio en medio de los rumores que existen sobre un posible affaire entre la ex CHV con el actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.

La aclaración de Millaray Viera

Ante la consulta, la animadora se defendió: "¿Qué yo como que tuve un romance con él? No, nada que ver...me gustaría, pero no", señaló en primer lugar.

Luego continuó: "De ese manantial no he bebido. Es minísimo y lo conozco, me lo he topado, pero nunca lo he visto sin polera (...) no somos amigos ni siquiera".

Tras esto, echó abajo el rumor, el cual desconoce de dónde se originó: "Lo encuentro minísimo, pero la gente va a creer que tuve algo con el alcalde Vodanovic y eso no es real".

Por último, fue consultada a si estaría dispuesta a tener una cita con el alcalde, pero la Millaray Viera se negó a responder, señalando que esto podría ser usado en su contra.

