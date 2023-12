Comparte

Millaray Viera recordó el violento secuestro del que fue víctima junto a su exesposo, el músico Álvaro López. El incidente se registró en el año 2010, cuando la recordada pareja vivía en México.

"Fue súper fuerte y claro que me marcó durante mucho tiempo. Creo que lo tengo un poco más asimilado a estas alturas, pero durante mucho tiempo ni siquiera pude hablar de eso. Pasaron años como para que pudiera hablar de eso, y Álvaro también. Ni siquiera lo hablábamos entre nosotros", relató la comunicadora en El Pergatorio de Canal13.

"Era algo que era muy usual en México en esa época, no sé cómo es ahora, no vivo en México de hace diez años, esto de los secuestros ‘express. En mi caso lo que pasó fue que fuimos a un concierto con Álvaro, temprano, salimos de ahí como a las diez de la noche, estábamos en lo que podríamos considerar un ‘barrio bien'", agregó Millaray.

Junto a lo anterior, destacó: "El gran error que cometimos, que creo que fue de las pocas cosas que lo hicimos en México, fue el tomar un taxi de la calle(...) Yo me iba a subir sola a ese taxi, si me hubiese subido sola la historia habría sido aún peor. Justo Álvaro, cuando me voy subiendo al taxi, sale corriendo y me dice ‘Milla, me voy contigo’. Siempre digo 'menos mal'".

"Ya empecé a sentir cosas raras en el trayecto, pero no supe escuchar mi intuición a tiempo, es es la verdad. (...) Álvaro me dijo después que a él le había pasado lo mismo. Ninguno de los dos supo reaccionar a tiempo", comentó la comunicadora.

“Estábamos muy cerca de nuestra casa, y un par de cuadras más allá el taxista se puso a andar más lento, en ese momento no alcancé a atinar y dos personas se subieron uno adelante y otro atrás. El que se subió atrás se subió entremedio de Álvaro y yo. Nos vendaron los ojos, pistolas en la cabeza y todo el tiempo (nos decían) ‘los vamos a matar’”, relató Millaray.

Según indicó, ella les dijo a los scuestradores que tenía una hija pequeña: "Estaba entregada a mi muerte, pero lo único que pensaba era en que estaba mi marido acá, que es el papá de mi hija, qué va a pasar con mi hija. Esa era mi única angustia".

"En un momento nos dijeron, con algún modismo mexicano, no me acuerdo exactamente las palabras pero sonaban como 'ya, a estos hay que matarlos ahora'", agregó la animadora.

"Entremedio me manosearon (...) cuando nos bajaron, que después nos dimos cuenta que estábamos en un terreno baldío, no sabíamos dónde, nos decían que camináramos derecho, porque si mirábamos para atrás nos iban a matar", recordó Millaray.

Finalmente señaló sobre el angustiante episodio: "Caminamos mucho tiempo y nunca supimos exactamente en qué momento se fueron".