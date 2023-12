Comparte

El último capítulo de Tierra Brava estuvo marcado por el intenso Cara a Cara que hubo entre los participantes de la competencia.

En la instancia, Arturo Longton y Luis Mateucci se robaron gran parte de la atención, ya que tuvieron una fuerte discusión.

Cuando Arturo nominó al argentino le dio los siguientes argumentos: “Quiero que sepas que me pareces una persona sumamente contradictoria, y te voy a explicar por qué”.

“No entiendo que me estés pelando, y al otro día me converses como si nada hubiera pasado. Eso en nuestro país tiene un nombre, que no lo voy a decir, es un poco fuerte”, agregó.

Asimismo, continuó “seguramente tú me vas a decir que soy un flojo, vago, que soy la leyenda durmiente. Todo eso”.

“Quiero que sepas que yo durmiendo, tengo más brillo y carisma que tú. Ya no tienes nada que decirme, el cara a cara se terminó acá”, añadió.

Frente a ello, Mateucci no se quedó callado y le respondió “ese brillo está medio apagado, ¿qué tipo de brillo es? Te brillan las manos, porque eres bastante mano larga, sacaste mi alicate y te cortaste las uñas”.

Finalmente, Arturo cerró la discusión “Luis, te lo he dicho mil veces, la gracia mía es que los realities los hago solo, no dependo de una pareja. Solo no existes”.