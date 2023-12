Comparte

La finalista de Gran Hermano, Jennifer 'Pincoya' Galvarini, recientemente confirmó la acusación que realizó Ignacia Michelson, en contra de Rubén Gutiérrez.

Recordemos que la modelo y DJ señaló que el exfuncionario de Carabineros habría acosado a la ganadora del reality, Constanza Capelli, cuando estos se encontraban en la casa de 'Gran Hermano'.

La situación inició los primeros días de este mes, cuando Michelson relató: "Cony me dijo: ‘Un día, cuando yo tomaba medicamentos, él (Rubén) se fue a meter a mi cama’. Pincoya lo echó".

Bajo este escenario, los periodistas del programa online 'Que te lo digo', se contactaron con la 'Pincoya' para conocer su versión de la grave acusación.

La aclaración de Jennifer 'Pincoya'

"En una oportunidad, sí, fue verdad que Cony estaba con un medicamento y vi que Rubén había llegado al dormitorio a acostarse con ella", confirmó de inicio la oriunda de Chiloé.

Luego prosiguió: "Yo no lo vi con la intención de que le iba a hacer algo a ella. Te estaría mintiendo. Yo lo eché, sí, pero porque roncaba. Le advertí que no se tirara peos en la pieza (...) Lo eché cagando. Le dije: ‘¿Qué estás haciendo acá? ¡Te vas!".

Aún así, Pincoya no denunció una mala intención de Rubén, pero tampoco toleró su acción con Cony.

"Yo era protectora con los chiquillos. A mí no me parecía que Rubén se fuera a acostar en una cama, más cuando una persona no estaba bien", repasó.

La acusación de Scarlette contra Rubén

Cabe señalar que esta acusación se da tras la denuncia que realizó Scarlette Gálvez, exjugadora de Gran Hermano, que denunció acoso por parte de Rubén, lo cual valió su salida del reality.

"Puedo ser muy buena onda, bailar y todo, pero ya de ahí a tocarme durmiendo...", fue parte de lo que expresó en aquella oportunidad la joven al Rubén.