En el capítulo de este jueves, una actividad de bombitas de agua derivó en un verdadero festival de besos entre todos. Además, acusaciones de cahuines y robos de comida generaron tensión en el reality de Canal 13.

Miguelito: “Con Shirley somos amigos solamente”

En un momento de confesiones, Fran le preguntó a Miguelito si de verdad le gusta Shirley, a lo que el comediante aseguró que no. “Somos amigos solamente. Todos me molestan, pero si me hubiera gustado de otra manera se lo hubiera dicho”, aseguró.

A la mañana siguiente, cuando Miguelito se levantó para hacer ejercicio, aprovechó de botar las flores del “santuario” que hizo en honor a Shirley. Angélica le preguntó si soñó con Shirley o Fran. “Con ninguna. Cuando desperté pensé en mi esposa”, aseguró el peruano.

Shirley quiere hacer caer a Arturo

Conversando con Angélica y Jhonatan, Shirley fue aconsejada en torno a qué hacer con Arturo. “Tienes que hacer que caiga Arturo”, le dijo la “Fierecilla”, a lo que Shirley replicó que a ella le han dicho que no está con su esposa.

“Lo que pasa es que Arturo tiene una relación abierta con su esposa, él vive con su mamá y ella vive en otro lado. Están casados pero no juntos”, le explicó Angélica a una incrédula Shirley.

Luego, Shirley y Arturo conversaron a solas en el patio. “Te he extrañado un montón”, le dijo la peruana. “Yo al otro día desperté y dije ‘¿Qué hago?’. Estaba aburrido. Y yo era el único, porque el resto estaban todos normal”, recordó Longton.

Cuando Shirley le pidió que contestara si él también la extrañó, él reconoció: “Sí, te extrañé harto, andaba con una cara de 4 metros”.

Posteriormente, conversando con Uriel, Shirley le confesó que le gusta Arturo. “Me encanta, me divierto con él, me parece gracioso, me gusta cómo habla, me gusta su cuerpo. Nunca en mi vida me había pasado esto, hacer un click”, reveló la peruana. Luego, conversando de nuevo con Arturo, Shirley le dijo que es primera vez que le gusta alguien mayor de 40 años.

¿Angélica y Jhonatan?

Cuando en la mañana el capataz llegó a la casa para llevarse de vuelta el colchón que Daniela y Luis ganaron por una noche, Angélica y Jhonatan jugaron a lanzarse sobre la cama. Luego, la “Fierecilla” aprovechó la ocasión para besar en la boca a Jhonatan y al “Huaso”.

Luego, mientras hacían ejercicio Angélica y Jhonatan, la “Fierecilla” lo piropeó por su trabajado físico. “Esos abdominales están mejorando mucho. Se fue Pamela y ahora estás guapo. Cuando andabas con ella eras igual que ella, con los lentes y al lado de chaperón. ¡Mira Pamela Díaz lo que te perdiste!”, exclamó Angélica. “Eso es verdad, tengo más tiempo para dedicarme a mí”, reconoció el modelo.

Aumentan los robos de comida

Durante todo el capítulo los participantes se quejaron incesantemente de que hay robos de comida, porque se encuentran desabastecidos de pan y huevos. “Si los veo en el refri nunca más vuelvo a perdonar los huevos. Hace 15 minutos el refri estaba lleno de huevos, y ahora los sacaron todos”, se quejó Nico. “Yo creo que los ‘Almacenes Castro’ se están zafando”, dijo Luis, especulando con que Dani Castro es quien saca comida a escondidas.

Cuando Miguelito intentó defender a Dani, Luis reclamó que la cocinera tiene 20 plátanos guardados en su cofre y un paquete de tostadas cerrado. “Me tienen chato con el jueguito de agarrarse las cosas”, se quejó Jhonatan.

Cuando Nico fue a pedirle cereales a Chama, y ella se los pasó de inmediato, Daniela comentó que encuentra muy guapo al ex futbolista. “Qué niñito más lindo, lo encuentro estupendo. Yo si fuera tú me lo agarro”, admitió Aránguiz. “Él anda con la Guarén, no voy a ponerme a discutir por un hombre que no me importa”, respondió Chama.

Luego, Daniela encontró los panes escondidos dentro del horno, y Chama aseguró que vio a Jhonatan esconderlos ahí. El modelo juró que él no fue, pero Chama, enojada, volvió a la casa y sacó los huevos de los cofres de sus compañeros a modo de venganza.

Daniela y Chama, las mejores amigas

Reflexionando sobre la situación en que Luis las puso a ambas, Daniela Aránguiz le confesó a Chama que ella no habría sido tan serena en su lugar. “Si yo hubiera sido tú, tú llegas y yo estoy con este h…, él haciéndome un masaje, y no me habla más, te juro que dejo la z…”, dijo.

Además, aprovechó la oportunidad para disculparse por el daño que le hizo con su ingreso al reality. “Si te hice doler te pido perdón porque no te lo mereces, y me duele pensar que tu corazón pudo haber dolido. Que empiece un nuevo comienzo para nosotras”, le dijo, tomándole la mano a la venezolana.

Bombas y besos de agua

Una entretenida actividad tuvo a los participantes compitiendo en traje de baño. La idea era que Matías Vega nombra una cualidad y todos debían arrojarle bombitas de agua a la persona que le acomodara el título.

La más “cero aporte” de la casa fue Shirley, la “más hedionda” fue Angélica, el más creído Fabio –quien, imaginándose que lo escogerían, salió corriendo y esquivó las bombas-, el más chanta y mentiroso Luis, y la más divertida Botota. Los más “calienta sopa” fueron Jhonatan y Shirley. “Que los demás se calienten conmigo no es mi culpa, pero lo acepto”, dijo el modelo. “Yo soy coqueta por naturaleza, pero no me he tomado ninguna sopa acá todavía”, respondió la peruana.

La más peleadora, en tanto, fue Angélica. “Lo tomo como un halago, eso quiere decir que no paso desapercibida para ninguno”, replicó la “Fierecilla”. Luego, en la categoría “se cree sexy, pero no lo es”, todos le tiraron bombas a Junior, y como “el más rico de la casa” el más mojado fue Nico, incluso por parte de Daniela Aránguiz.

Además, durante la actividad, Daniela besó a Luis por primera vez desde que están juntos en el encierro. Así, la actividad pasó a ser una de “piquitos”, donde cada uno besó a quien quisiera: Fabio y Guarén besaron a Shirley; Angélica, Uriel y Arturo a Chama; Daniela Aránguiz a Jhonatan, Chama a Daniela; Botota a Fabio; Nico a Angélica; Junior a Daniela Aránguiz; y Jhonatan a Miguelito. Llegado su turno, Shirley besó a Arturo. Luis, por su cuenta, besó a Guarén, tras lo que, celosa, Daniela corrió y besó a Nico.

Posterior a la actividad, mientras compartían a solas en la cama, Luis le aseguró a Daniela que no se puso celoso, pero agregó: “Yo te llego a ver otra vez con el Nico y de verdad le saco la cabeza”.

Mentirosos y cahuineros

Una antigua polémica volvió a enfrentar a Chama y Shirley. Esto porque supuestamente, en las primeras semanas del reality, cuando tuvieron que pasar una noche esposados, Jhonatan le preguntó detalles de la vida de Chama a Shirley, por encargo de Pamela.

Chama encaró a Shirley al respecto, pero la peruana se lo negó. “Tú me lo dijiste en el baño, que no sabías nada de mi vida pero Pamela quería saberlo para destruirme. ¿Me lo niegas en mi cara? Eres una mentirosa de m…”, le gritó la venezolana.

Cuando Jhonatan sostuvo que todo esto fue un cahuín iniciado por Botota, Dani Castro se metió en la pelea. “Tú eres igual de cahuinero, siempre opinas de todos”, le dijo. También le echó en cara que Jhonatan, poco rato antes, negó haber escondido el pan en el horno, cuando en realidad sí lo hizo. “Te me caíste, me mentiste en la cara”, lo acusó.

“Podrán decir cualquier cosa de mí, que soy cahuinera, pero mentirosa no”, indicó, por su parte, Botota.

Angélica la entrenadora

Angélica intentó darle ánimo a Junior, quien tiene miedo de ser eliminado por estar nominado.

“Todos estos w… están felices de que estés nominado. Aquí nadie es tu amigo, tienes que dejar de mandarte condoros y llegar a la final”, le recomendó, y lo ayudó entrenando con él y Chama con una carretilla. Por su parte, Junior ayudó a Angélica a “expulsar sus demonios” manguereándola.