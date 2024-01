Comparte

Continúan las polémicas al interior de Tierra Brava y esta vez la protagonista es Alexandra Méndez, más conocida como La Chama, quien arremetió sin filtro contra Luis Mateucci.

Todo esto en medio de una actividad donde las jugadores debían haber muñecos vudú y Daniela Aránguiz dijo que su muñeco era Mateucci, con quien está emparejada actualmente.

“Le voy a pinchar los ojos por mirón, las manos por toquetón, y le vamos a pinchar el corazón por hacer sufrir”, comentó Aránguiz mientras le ponía los alfileres.

Tras ello, le dijo a la Chama que ella también debía pincharlo, teniendo en cuenta que también tuvo un romance con el argentino en el encierro.

“No, no pierdo alfileres en ese”, respondió la venezolana.

Luego de esta actividad la Chama se fue a conversar con Botota Fox sobre el triángulo amoroso en la que estuvo con el trasandino y la exMekano.

Frente a ello, Botota le aconsejó a que se acercara a los tortolitos, para que no tuviesen una mala onda, lo que no le pareció muy bien.

“Él no se merece que yo le hable, porque después del show que me hizo ahí”, contestó Chama.

Asimismo, agregó “yo no voy a ser la hue.. arrastrada, porque ¿quién es él? Un hue… reality. A mí me escriben los hue… más top de Europa, futbolistas, son mis amigos. No necesito de ese hue…, ni de su fama ni de nada. Menos después de lo que mal que me dejó aquí”.

Finalmente, la venezolana continuó con su discurso y aseguró lo siguiente: “Yo no lo voy a tomar en cuenta más nunca, solo para usarlo para estos momentos. Y usarlo y tirarlo”.