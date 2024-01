Comparte

En el próximo episodio de Podemos Hablar participaron como invitados Américo y Leo Rey, quienes hablaron sobre diferentes temas.

En la instancia, Julián Elfenbein aprovechó de preguntarles respecto a una supuesta mala onda entre los cantantes y frente a ello, ambos contestaron con toda sinceridad.

“Vamos a transparentar, yo creo que es bueno esto para que sepan por qué nos demoramos tanto en juntarnos, en cantar. Recordando esa foto (primera foto de Américo y Leo Rey en un restaurante) que nos trajiste, Julián, muchas gracias. Ahí nos juntamos y hubo una conversación”, comenzó diciendo Américo.

Podríamos hacer algo juntos

Tras ello, el intérprete de “Te vas” entregó detalles sobre un dessaire de su parte “me voy a dejar mal en primera instancia. Estábamos en un gran momento, La Noche la estaba rompiendo, yo también quería estar en los escenarios que estuvo La Noche, y Leo me dice ‘podríamos hacer algo juntos’, y yo digo ‘sí, puede ser, claro que sí’”.

“Después, en ese tiempo estaban fuertes los programas de farándula. Leo dice (en uno de ellos) ‘vamos a grabar con Américo’, se le ocurre contar algo así, no había nada concreto, y me abordan a mí en uno de estos programas y me dicen ‘¿Américo, de verdad vas a grabar con Leo?’, y como no había nada concreto, honestamente yo digo ‘no, no hay nada’. Le pegué ahí en el corazón, le dolió a Leo, eso le dolió por mucho tiempo, hasta la pandemia”, agregó.

“En la pandemia se me ocurre invitar a Leo para hacer otro tipo de contenido, de estas cosas digitales, el streaming. Invito a Leo, nos juntamos a conversar y Leo me recuerda esta historia de mi primer desaire…”, continuó con la historia.

Finalmente, Leo bromeó con la situación y dijo que ahora ya habían empatado “sí, era mi momento, le dije ‘¿te acordai’ que la otra vez me dijiste que no? Así que ahora no pasa nada perrito, me tengo que ir (...) Después de ese 1 a 1, ya estábamos en empate y había que juntarse”.