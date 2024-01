Comparte

Semanas atrás, María José Quiroz reveló una polémica que involucra a los miembros de 'El Muro', segmento del extinto programa 'Morandé con Compañía'.

La actriz desveló que, en una fiesta de Mega donde había bastante alcohol, Belén Mora se enojó con ella.

La molestia vino luego de que María José decidió bailar con Toto Acuña, alguien con quien mantenía una estrecha relación.

Este episodio desató una tensión en el programa, llevando a la expulsión de Quiroz y marcando el comienzo de una rivalidad que persiste hasta hoy.

Ante las preguntas de Publimetro sobre el tema, Belén Mora optó por eludir el asunto con un enigmático silencio.

¿Qué dijo Belén Mora sobre los dichos de María José Quiroz?

Aunque la humorista decidió no abordar el presunto "triángulo amoroso", mantuvo su estilo característico al lanzar indirectas a su ex colega. "No tengo tiempo para hacerme cargo de esas cosas y yo soy muy feliz", expresó de manera enigmática.

"Cuando la gente es feliz, no tiene tiempo para preocuparse de esas cosas y yo soy muy feliz", añadió la comediante.

Cabe señalar que en los últimos tiempos se ha especulado sobre un posible regreso de Morandé con Compañía o El Muro.

Y si bien los televidentes aprueban el regreso, Belén no muestra interés y descarta participar en una iniciativa de este tipo.

"Son etapas que ya viví. Creo que hay que mirar hacia adelante, no quedarse anclado en el pasado", concluyó la humorista, cerrando el capítulo.