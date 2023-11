Comparte

La última presentación televisiva de Belén Mora fue en el Festival de Viña del Mar de este año, donde la reconocida artista se llevó la Gaviota de Plata. Sin embargo, su presentación no terminó por convencer al anfiteatro de la Ciudad Jardín y Mora tuvo que terminarla de manera anticipada.

Ahora, 9 meses después, la comediante será una de las invitadas de este viernes al estelar de Canal 13, “El purgatorio”, programa animado por Nacho Gutiérrez y que tiene como premisa que los invitados están recién fallecidos y se encuentran en un lugar entre el Paraíso y el Infierno, y es el público quien decide al lugar al que se irán. Esta vez, el enfrentamiento de invitados será entre Belén Mora y la animadora y ex figura de «Tierra Brava» Eva Gómez.

La actriz, quien debutó en televisión en el espacio «Coliseo romano», manifiesta que “voy a ‘El purgatorio’ a pasarlo bien, a hablar de todo, lo profesional y lo personal, y también quiero conocer más a Eva, porque he escuchado que es muy simpática y que tiene una personalidad increíble. Me gustan las mujeres así, por lo que espero que sea un encuentro entretenido”.

La reconocida humorista Belén Mora fue triunfadora en el Festival del Huaso de Olmué del año 2019, logrando el peak de sintonía más alto del certamen, con un rating de 23 puntos. Al año siguiente, en el Festival de Las Condes, logró la misma hazaña, llegando a 21 unidades.

Su paso por el Festival de Viña del Mar

“Belenaza”, como también en conocida la actriz, desclasifica que su hijo menor estaba enfermo mientras ella tenía que prepararse para el certamen viñamarino de este año, con la creación y producción de guiones, “mi hijo menor estaba en la UCI” (Unidad Cuidado Intensivo), y frente a este hecho revela: “la verdad es que no sé cómo lo hice, es lo más fuerte que he vivido en mi vida”.

“Me ayudó mucho la excelente guionista, Cynthia Gallardo, con quien preparé los textos”, agrega a lo anterior y reflexiona: “Pero no sé cómo me dio el mate y el alma. Miro para atrás, y ya pasó, y pienso que menos mal que todo resultó bien”.

Asimismo, Belén Mora se refiere a la dinámica de juego que tiene el proyecto del prime de los viernes de Canal 13, en torno a las polémicas portadas de su vida, y señala que “por supuesto que responderé con toda la verdad frente a lo que me pregunten. Sea o no sea polémico, siempre voy con la verdad por delante”.

En “El purgatorio”, Belén Mora regresará a la pantalla para mostrar alguno de los personajes que la hicieron famosa y también recordará, con su inédito sentido del humor, porque es una de las mejores exponentes femeninas del stand up comedy.