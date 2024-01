Comparte

Javiera Contador repasó su carrera como animadora de TV, señalando que "lo pasé muy mal, lloré mucho", en la época donde animó matinales.

La actriz y comediante participó en el último episodio de Podemos Hablar de CHV, en donde comentó los duros momentos que debió enfrentar por las constantes críticas a su cuerpo.

Contador repasó los momentos que vivió tras protagonizar la icónica portada: "Javiera Contador: Animo bien, pero me visto mal" de LUN. Sobre el tema señala que “ahora me da risa… Cuando esto pasó yo lo pasé pésimo; yo ahora te lo digo, porque ahora no me pasa”.

“En ese minuto yo lo pasé muy mal, lloré mucho, no quería ir al canal. No sabía qué ponerme. Porque, finalmente, el tema no es lo que te pongas, es que tienen ganas de hacerte mierda”, detalló.

“Todo el mundo se sentía con la propiedad de criticarte"

Javiera agregó que intentó modificar su vestimenta, pero las críticas no cesaron. “Yo me podía vestir de negro entera y todo el mundo se sentía con la propiedad de criticarte. Como que me subía al taxi y el taxista: ‘es que usted las piernas las tiene muy gorditas’, por tratar de ayudarte, entre comillas. También me pasó en un mall, que estaba mirando zapatos”.

“Lo pasé muy mal, esa portada me hizo pasarlo muy, muy, muy mal. Estaba Bibiano Castelló, en ese minuto a cargo, como director del matinal, y yo no quería ir. De verdad no sabía qué ponerme”, dijo.

“Uno trabajando en la tele tiene tema con la autoestima, ahora los cuerpos son diversos, pero cuando yo entré a la tele a hacer teleseries, no”, cerró.