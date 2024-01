Comparte

Hace una semana Naya Fácil sorprendió a sus seguidores tras revelar que estaría en negociaciones con un canal de televisión.

Sin duda su anuncio generó un gran revuelo entre sus fanáticos, ya que este sería el gran paso de la influencer.

Si bien hasta el momento no ha revelado el proyecto en el que participará, hay algunos rumores que dicen que podría ingresar al nuevo reality de Canal 13.

Ahora, la creadora de contenido puso en duda su llegada a la pantalla chica a través de su Instagram.

“No sé si pueda aceptar lo de la tele la verdad porque estoy así, entonces, estoy en un proceso complicado”, comenzó diciendo.

Cabe mencionar que, recientemente Naya se sometió a una cirugía estética, en la cual intervino su cuerpo para acentuar sus curvas.

“Yo jamás pensé que llegando a Chile me iban a llamar de la tele, sino yo hubiese postergado esto, pero yo no tenía idea, yo llegué y me contactaron”, agregó.

Finalmente, expuso que estar recién operada en esta situación le genera mucha frustración.

“Me tiene muy frustrada, por qué justo ahora me salen oportunidades que quizás solo me van a pasar una vez en la vida”, cerró Naya.