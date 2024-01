Comparte

Confuso fue el arribo durante la jornada de hoy de Cathy Barriga al Centro de Justicia para su formalización este miércoles, en horas de la mañana.

Recordemos que la exalcadesa de Maipú enfrenta cargos por delitos de fraude al fisco y falsificación y/o uso malicioso de instrumento público.

En esta oportunidad, Barriga arribó junto a su esposo, Joaquín Lavín León, haciendo su ingreso al estacionamiento de la entidad.

Sin embargo, llegaron demasiado temprano para la audiencia que estaba programada para las 9:00 horas, por lo que fueron interrogados por la prensa que se encontraba en el lugar.

Barriga optó por no responder a ninguna de las preguntas que le realizaron en el lugar, y en cambio, realizó un live a través de Instagram.

El live de Cathy Barriga

"Yo estoy acá en mi auto, tratando de llegar a este lugar (...) Es complicado la verdad, porque yo tengo la mejor disposición con la prensa. Ahora estoy en un estacionamiento, no se puede bajar y finalmente las intenciones de preguntar, no sé qué quieren preguntar", inició comentando en la transmisión en vivo.

Luego continuó: "Lo que ha salido en los medios de comunicación en la mañana, son descalificación, son burlas, y la verdad es que yo estoy en un momento que es serio, y que no lo han cubierto de la manera que se debe cubrir".

"Yo entiendo que es el trabajo de los periodistas, pero no tienes por qué hacer esto (...) Miren como ponen los teléfonos. ¿De verdad? ¿Es necesario? La exposición pública, injusta, que he vivido todo este tiempo... De verdad no lo comprendo".

Finalmente, expresó: "Yo he puesto todo de mi parte por estar viviendo una situación difícil, una pesadilla en mi vida, pero esto no tiene por qué ser así. Basta, de verdad, porque no tiene sentido. No es la forma".

"Yo estoy tranquila frente a esta situación (...) Yo estoy en tribunales para responder y para defenderme. Los medios de comunicación no son donde debo dar explicaciones hoy en día", cerró por último.