El fotógrafo Jordi Castell podría ser el próximo concursante en abandonar 'Top Chef Vip', no por sus habilidades culinarias, sino que una lesión que sufrió en los últimos días.

El panelista de 'Tal Cual' reveló a través de sus redes sociales que sufrió una lesión en su hombro, mientras practicaba deporte.

Castell habría descrito su situación como "estar nadando en remedios fuetes, inmovilizado efecto camisa de fuerza por seis días, prohibición de manejar, teclear, pasear perros... es decir, tate quiero no te moai".

En la misma línea, Jordi Castell sostuvo que su clavícula se encuentra "más hinchada que hombro de cocodrilo".

Desde el portal El Filtrador se pusieron en contacto con el fotógrafo, quien entregó más detalles de la situación.

"Me saqué la cresta esquiando. Estaré inmovilizado por 6 días y me llevan ahora a Santiago a ver si tengo fractura o no", repasó.

Si bien no se adelantó a referirse sobre el programa de CHV, todo dependerá de los resultados de los exámenes médicos.

El encontrón de Jordi Castell con Fernanda Fuentes

En su participación en el programa culinario, Castell ya ha generado comentarios, debido a su actitud con los jueces.

En uno de los primeros capítulos, tuvo un encontrón con la jueza Fernanda Fuentes, luego de que esta cuestionara que no tenía puesto parte de su uniforme.

"¿Y su mandil?", le consultó la especialista en cocina, mientras que Castell no guardó silencio y le respondió: "No me lo puse porque es incómodo".

Este pequeño detalle generó un tenso intercambio entre ambos. "Es su uniforme", le replicó Fuentes.

Ante esto, Castell una vez más alzó la voz: "¿Para un huevo...?", cuestionó. Luego añadió: "Bueno, me lo pongo para la próxima".

Momentos más tarde, frente a la cámara, Castell se refirió al episodio: "Si ella va a ser pesada conmigo voy a tener que ser pesado con ella de vuelta y si va a ser amorosa, yo voy a ser amoroso".