Un antiguo registro de Carla Jara habría reflotado en las redes sociales, luego de que en este se refiriera a la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

La pieza audiovisual corresponde a un clip de 'La Divina Comida', en el año 2019, donde se refirió a Barriga, quien fue su compañera en el extinto programa juvenil, 'Mekano'.

Los dichos de Carla Jara contra Cathy Barriga

"Falsa, no como alcaldesa, como persona. Yo conozco su otro lado, porque trabajó en Mekano conmigo", inició señalando la esposa de Francisco Kaminsky.

Luego, sin piedad, continuó: "Ella tuvo momentos muy desagradables conmigo, me trató muy mal en ciertas ocasiones, entonces, yo no me olvido de eso. Yo no creo en la ‘Ay, soy tan buena, tan dulce, tan pinky, tan rosada...’ no'".

Debido a la viralización de sus dichos en contra de la exjefa comunal, que a día de hoy se encuentra con arresto domiciliario debido a la investigación que enfrenta por fraude fiscal, fue contactada por el programa 'Sígueme', de TV+.

Los nuevos dichos de Jara

En primera instancia, señaló que cuando se emitió aquel capítulo de la 'Divina Comida', recibió duros mensajes y hasta amenazas.

"En el momento que yo dije eso, recibí mucho odio por parte de gente de Maipú, diciéndome que era una envidiosa, que yo no había logrado lo que ella había logrado, ser alcaldesa ni nada", reveló.

"Yo dije, en realidad, lo que a mí me había pasado; mi experiencia con ella, como yo había vivido mi época de Mekano", aclaró luego.

Luego añadió que hoy recibe mensajes muy distintos: "Ahora todo el mundo me escribe y me manda mensajes diciendo que el tiempo me terminó dando la razón".

De igual forma, Jara empatizó con la situación que enfrenta Cathy Barriga, pero sin entrar en más detalles, por tratarse de un tema judicial.

"Es lamentable todo lo que se está viviendo. Antes de todo es mujer, y es mamá. Así que me imagino que debe ser un momento súper difícil", finalizó.

Aquí puedes revisar sus palabras: