La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, opinó en "La Mañana de Agricultura" sobre las polémicas pensiones de gracia que fueron otorgadas a personas con antecedentes penales.

"Me parece que ahí hay una falla tan brutalmente grave. Creo que es, de alguna manera, casi reírse de los chilenos", partió diciendo.

En esa línea, nombró que entre los beneficiados hay "personas que hacían pornografía infantil; personas que habían sido condenadas, seis, siete, ocho veces, con tráfico de estupefacientes; con haber hecho daño a otras personas en situación de violencia intrafamiliar; todas esas recibiendo pensión de gracia me parece que es una bofetada hacia los chilenos y las chilenas que están desesperados con el crimen y la delincuencia".

Asimismo, criticó que "son pensiones muy altas, muchos mayores que las PGU y, por lo tanto, a mí me parece que todas las personas que estuvieron involucradas en eso, efectivamente, se les debiera echar".

Los dardos de Matthei también apuntaron al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). "La directora del INDH trata de echarle la culpa a los demás. Yo creo que, a estas alturas, a una buena parte de los chilenos tenemos una muy, muy, muy, mala opinión en general de la gestión del INDH, sobre todo después de lo que se ha conocido de cómo trataron a Micco", dijo.

"Me da pena el pobre subsecretario Monsalve"

Con respecto al rol del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en la firma de las pensiones señaló que "me da pena el pobre subsecretario Monsalve. Lo he visto tratando de mejorar la situación en el sur. Creo que ha tenido algunos avances. Probablemente, él confió en los que tiene para abajo y lo que se está viendo es que nunca debió haber confiado en esa gente, que tiene que cambiar todo su equipo".

La jefa comunal también apuntó al Departamento de Acción Social (DAS), "que son los que debieron haber revisado. No tengo bien claro quiénes son los jefes de la DAS, pero lo que hablan es que no tiene ningún tipo de procedimiento, que trabajan con planillas Excel, Word, que todos saben que se puede cambiar, en que no hay ningún tipo de persona que se haga responsable del documento, que no hay fecha, ni nada".

"Los que se debieran ir es todos los que están en la DAS", concluyó Evelyn Matthei.