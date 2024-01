Comparte

Daniela Ramírez se apronta para volver a las pantallas de Canal 13 desde marzo, donde protagonizará “Secretos de familia”, la nueva teleserie nocturna.

Respecto a su personaje, la actriz adelanta que “‘Elena’ es una mujer moderna, impetuosa, valiente y resuelta en muchos aspectos laborales. Es doctora y lleva años viviendo afuera, lo que habla de su independencia. Tiene una relación muy tirante con su madre (Mariana Loyola) y con su familia, porque hay muchas cosas que no ha resuelto en su vida, y siente una deuda afectiva con su hermana ‘Sara’".

"Entonces, cuando la ve frágil, decide volver a Chile y la encuentra muerta, lo que va a cambiar toda su historia y la de los que la rodean. Ahí descubrirá que ella es el motor de su vida y que no va a ser sencillo superar esto si no sabe lo que pasó realmente con ‘Sara’, por lo que empieza esta búsqueda de la verdad, la misma en donde se revelarán muchos secretos de su familia”, añade.

Acerca del gran rol protagónico, Ramírez confiesa que “es un personaje súper demandante y creo que es el trabajo más desafiante que he hecho, por la cantidad de escenas que tiene, porque lleva la historia y porque se relaciona con todos los grupos de la trama. Ha sido muy exigente hacerlo (...) Pero me pone contenta, el grupo humano es muy bonito, con muchos no había trabajado nunca".

Así, cabe recordar que la telenovela se emitirá desde marzo del 2024.