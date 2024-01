Comparte

La diputada Emilia Schneider (CS) se negó a someterse al test de drogas. La parlamentaria indicó que el año pasado se realizó el examen y que, en ese momento, demostró que no infringió el reglamento de la Cámara de Diputados.

“Este año, si me lo hubiera realizado nuevamente, el resultado hubiera sido el mismo“, dijo.

“Decidí no realizarlo porque no voy a prestarme para este show que han armado los diputados, que no tiene nada que ver ni con combatir el narcotráfico ni con comprender el problema de las adicciones que representan para la sociedad en materia de salud pública”, comentó.

Además, Schneider dijo que para combatir el problema "creo que deberíamos abrir las cuentas bancarias y perseguir el dinero con inteligencia, porque ahí es donde encontraremos los vínculos con el narcotráfico".

UDI acusa a diputada Schneider de “incitar a los chilenos a saltarse las leyes”

Los integrantes de la bancada UDI Gustavo Benavente y Felipe Donoso acusaron a la diputada Emilia Schneider de “incitar a los chilenos a infringir la ley”, luego que reconociera que decidió no someterse al test de drogas obligatorio que se deben realizar todos los parlamentarios en ejercicio.

Al respecto, los diputados gremialistas calificaron su actitud como “irresponsable e imprudente”, por lo que anunciaron que enviarán los antecedentes ante la comisión de Ética de la Cámara Baja.

En esa línea, los legisladores de la UDI sostuvieron que “la señal que está dando la diputada Schneider es de una irresponsabilidad tremenda viniendo de una autoridad pública”, advirtiendo que “en otras palabras, está incitando a todos los chilenos a que infrinjan las leyes que no les guste”.