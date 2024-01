Comparte

Durante esta mañana Monserrat Álvarez se robó gran parte del protagonismo del matinal "Contigo en la mañana".

Todo esto, porque en medio de una conversación sobre las altas temperaturas, la periodista realizó una íntima confesión, la cual desconcertó a su compañero Roberto Cox.

En primera instancia, la comunicadora le aconsejó a los televidentes a andar con ropa de cambio “salga con muda, porque se va a transpirar tanto que yo creo que es importante llevar una muda, al menos de camisa, polera, o algo”.

Tras ello, fue el turno de Cox de dar su recomendación “y no olvidar el desodorante, usar desodorante, hoy es fundamental para evitar malos ratos”.

Frente a ello, Álvarez reveló lo siguiente: “Tú sabes que yo no uso desodorante”, lo que sorprendió a su compañero.

Posteriormente, explicó los motivos “no, no lo necesito, no requiero” y Cox continuó asombrado “quiero aclarar algo, porque acá quede metido. ¿De verdad no usas desodorante?”.

“No uso desodorante, no necesito. No huelo (...) lo que sí, yo no huelo, pero no sé si los otros me huelen”, agregó.

Asimismo, sostuvo “yo quiero decir, ahora me atrevo sola a decirlo, pero yo no uso desodorante. Pero ahora me puse”.

En la misma línea, expuso los motivos por los que dejó de usar desodorante “Un día me olvidé echarme desodorante, no pasó nada, al día siguiente no pasó nada, y nunca pasó nada, así que para qué me voy a poner desodorante”.

Finalmente, bromeó con la situación y aseguró que esta decisión le ha hecho ahorrar bastante dinero “calculé que he ahorrado 2.400 millones a lo largo de mi vida en desodorante. Nadie me ha dicho nada hasta el momento”.