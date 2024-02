Comparte

El día de ayer, se viralizó un registro del artista mexicano Peso Pluma, en compañía de una entonces desconocida mujer, con quien le habría sido infiel a Nicki Nicole.

Se trata de Sonia Sahar, influencer mexicana que, tras recibir múltiples mensajes en las redes sociales, optó por romper el silencio y realizó un live aclarando el tema en sus redes sociales.

En el video que realizó, la influencer que suma más de 87 mil seguidores, aseguró que si bien conocía quién era el cantante, desconocía que este se encontraba en una relación, y tampoco conocía a la artista argentina Nicki Nicole.

La explicación de Sonia Sahar sobre su aparición con Peso Pluma

“Hola a todos, soy Sonia Sahar. Soy influencer de Los Ángeles (Estados Unidos). Solo quería venir aquí y hablar de lo que está pasando. Creo que toda esta historia fue exagerada”, inició comentando.

Luego continuó: “Sí, sé quien es Peso Pluma pero no soy española, no sigo noticias en español, no conocía su vida personal o sobre su relación. No sé quién es ella“.

Por último, llamó a detener el acoso que ha recibido en estas jornadas: “Les pido a todos que paren el bullying porque no es el tipo de persona que soy. No tenía intenciones de romper una relación, ni nada por el estilo. Eso es todo lo que quería decir por ahora“.

La reacción de Nicki Nicole

Frente a la viralización del video, la entonces pareja del artista mexicano, Nicki Nicole, optó por romper el silencio y confirmó el fin de su relación.

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida”, inició comentando la cantante en una historia que compartió.

Luego prosiguió: “Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedó. Yo de ahí me voy“.

“Con mucho dolor, sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar“, cerró.