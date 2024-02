Comparte

El pasado lunes se emitió un nuevo capítulo en ‘Top Chef Vip‘, donde los concursantes debieron preparar un sandwich con distintas proteínas.

Así, debieron lucirse con carne de vacuno, camarones y pescado. La dificultad radicó en que debían hacer el plato desde cero. Es decir, incluyendo el pan.

Esta última petición dificultó las labores de Berta Lasala, quien no logró hornear el pan como ella buscaba, y perdió varios minutos con la balanza.

El reto que recibió Gianella Marengo

Fue así que la jugadora Gianella Marengo optó por ir en su ayuda, lo cual si bien fue agradecido por Lasala, también le sirvió a la exchica reality para llevarse un reto.

“Esto no es una competencia por equipos“, afirmó Sergi Arola, luego de que se percatara de esta situación.

Sin embargo, las palabras del español no detuvieron a Gianella, quien prestó ayuda una vez más luego de que Berta Lasala se complicara con el armado de los bollos de pan.

Fue así como el juez español una vez más le advirtió a Marengo que si continuaba con esa actitud, podía ser sancionada.

“No solo no vamos a permitir, sino que vamos a descalificarles si pasa de nuevo“, advirtió el juez español.

El accidente que sufrió Marengo

Cabe recordar que, hace unas semanas, Gianella Marengo sufrió un grave accidente en el programa culinario de CHV.

La situación fue emitida el pasado martes en la señal de CHV, donde se cortó un dedo, mientras rebanaba unas papas.

Me corté el dedo, me corté el dedo mal. Me saqué un pedazo de dedo, ¿qué hago?“, expresó preocupada la concursante tras sufrir este accidente.

Ante esto, el conductor Cristián Riquelme y la participante Jennifer ‘Pincoya’ asistieron a tranquilizarla, pero no lograron su objetivo.

“Calma, no es tan grave“, le expresó el animador, que no logró la calma de la trasandina, según consignó el portal Página 7.