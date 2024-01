Comparte

Gianella Marengo sufrió un grave accidente en 'Top Chef Vip', situación que impactó a los concursantes que se encontraban en el set.

La situación fue emitida el pasado martes en la señal de CHV, donde se cortó un dedo, mientras rebanaba unas papas.

Cabe recordar que la influencer había dado a conocer el episodio a través de sus redes sociales, sin entregar muchos detalles en la oportunidad.

El accidente que sufrió Gianella Marengo

"Me corté el dedo, me corté el dedo mal. Me saqué un pedazo de dedo, ¿qué hago?", expresó preocupada la concursante tras sufrir este accidente.

Ante esto, el conductor Cristián Riquelme y la participante Jennifer 'Pincoya' asistieron a tranquilizarla, pero no lograron su objetivo.

"Calma, no es tan grave", le expresó el animador, que no logró la calma de la trasandina, según consignó el portal Página 7.

Pincoya, por otro lado, expresó a cámara: "Yo soy Tens, entonces el plato y las ollas quedaron ahí y fui a auxiliar a Gianella, pero estaba con mucho dolor y la sangre asusta".

Su excompañero de 'Pelotón' que también participa en el programa, Juan Pablo Álvarez, quedó en shock tras el incidente.

"Me llegó a dar pena (...) Lo que le pasó a Gianella cambió el ambiente en la cocina. Yo quedé mal", manifestó mientras se secaba las lágrimas.

Marengo, al citado medio, precisó que "perdí parte del dedo con uña y todo. Fue con una mandolina, así que perder una falange es mucho decir, ni siquiera cabe en la mandolina, pero es una herida grande".

Aquí puedes revisar el momento: