Este fin de semana inicia el Festival de Viña del Mar 2024, donde la animadora Pamela Díaz tendrá bastante actividad.

Esto, luego de que la ex ‘Tierra Brava’ aparecerá en tres canales de televisión, y sin mencionar su canal de YouTube, donde publicará más contenido.

De acuerdo al portal La Cuarta, en primera instancia será invitada al programa ‘Noche Cero Especial’, el próximo 23 y 24 de febrero, el cual constituye el puntapié inicial del Festival de Viña 2024.

Luego, el lunes 26, se unirá al matinal de CHV ‘Contigo en la Mañana’, donde comentará con los animadores los detalles del evento viñamarino.

“Es una rica experiencia” – Pamela Díaz

Ahora, la animadora habló con el portal TiempoX, donde reflexionó sobre la oportunidad que vivirá en los próximos días.

“Solo sé que lo voy a pasar increíble. Para mí es una rica experiencia volver al canal donde yo más me siento cómoda, donde lo paso bien, donde trabajé varios años en el matinal. Es un equipo que conozco hace mucho tiempo, así que me encanta la idea de volver, de disfrutar y que me dejen ser, que es lo principal”, inició comentando.

En la misma línea, se refirió a Monserrat Álvarez, Roberto Cox y Julio César Rodríguez, donde sostuvo que disfrutará trabajar con todos. “Creo que es un lindo desafío“, expresó.

Por último, reflexionó sobre su retorno a la pantalla chica. “Hace mucho tiempo que no estoy en televisión. Y creo que si hoy día me siento preparada para volver un rato, es porque estoy cómoda en las cosas que yo estoy haciendo”, expresó.

Aún así, se mostró esperanzada: “Si bien me cuesta un poco sentirme cómoda en la tele, en lo que hacía antes, sé que con este equipo vamos a hacer un gran matinal. Y la idea es como siempre ganar”.