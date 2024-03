Comparte

Luego de haber hecho reír al público del Festival de Viña, Lucho Miranda conversó con Tu Día de Canal 13 y se refirió a su rutina.

En la instancia, aprovecharon de consultarle respecto a la fallida presentación de la comediante y actriz, Javiera Contador, y él respondió con toda sinceridad.

“Uno como público ya lo sufre, cuando ve que un comediante está siendo pifiado, que no hay una buena recepción”, comenzó diciendo.

“Ahora, como comediante que se iba a presentar en el mismo festival, lo sufrí el doble. La verdad es que transpiré helado, lloré, me dio pena y mucha rabia, porque la Javiera es una gran comediante”, agregó.

Tras ello, expuso que siempre ha tenido una admiración por Contador “es una comediante que ha trabajado mucho rato, es una persona a quien yo admiro, entonces que haya tenido esa mala recepción de la gente, yo de verdad lo sufrí”.

Finalmente, comentó que si bien le afectó ver las pifias a su colega, no pensó que el público reaccionaría así con él.

“La gente que la fue a ver a ella, no era la misma gente que va todas las noches, no es el mismo público. Todas son noches distintas, gente distinta, situaciones distintas. Tampoco me asusté, tampoco pensé que así iba a ser mi show”, cerró.