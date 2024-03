Comparte

Sin duda Lucho Miranda fue uno de los grandes ganadores del Festival de Viña 2024, puesto que con su humor “oscuro” hizo reír al “monstruo”.

Luego de su éxito, el comediante ha estado bien activo en sus redes sociales y con el fin de interactuar con sus seguidores publicó en su Instagram una caja de preguntas.

En la instancia, un cibernauta le consultó lo siguiente: “¿No te importa que la Fran tenga Arsmate?”, a lo que él contestó con toda sinceridad.

Cabe mencionar que, la polola del humorista, Francesca Toledo, tiene una cuenta en “OnlyFans Chileno” donde sube contenido exclusivo y acumula más de mil suscriptores.

Frente a ello, Miranda respondió “claro que no. Ayer le saqué fotitos, no quedó ninguna buena” y aprovechó de bromear con la situación.

“Pensó que yo lo había hecho intencional, para que ella no subiera nada, y ahí le expliqué que no podía abrir las manos, por lo cual me cuesta sacar fotos”, agregó.

“‘Oh chucha’ dijo ella, ahí se puso el traje de enfermera y volvimos a intentarlo. Tengo fe en esta pyme”, cerró.