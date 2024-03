Comparte

Continúan las polémicas al interior de Tierra Brava y esta vez las protagonistas son Alexandra Méndez, más conocida como la Chama, y Gabrieli Moreira.

Todo esto, porque las jugadoras se enfrentaron duramente en el cara a cara y hablaron sobre cosas del exterior.

A raíz de ello, Karla Constant tuvo que intervenir y pidió respeto por ella y por todos sus compañeros.

Tras ello, Chama siguió hablando sobre sus conflictos con la brasileña en la pieza con Botota Fox.

En la instancia, reveló que Gabrieli habría tenido un amorío con un amigo de Fabio Agostini, su expareja.

“El manager de Fabio es el que me cuenta todo. Me dijo que la vio en la discoteca con el propio amigo de Fabio”, expuso la venezolana.

“No te puedo creer… Amiga, la mataste, la mataste… te tiene una envidia enorme”, le respondió sorprendida la transformista.

Finalmente, Chama aseguró que tiene mucha información sobre ella “me odia. Me he estado callando muchas cosas, pero mientras ella me siga soltando hueás, yo seguiré diciendo cosas. Y lastimosamente el que queda mal es Fabio”.