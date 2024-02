Comparte

Continúan los conflictos al interior de Tierra Brava y esta vez las protagonistas son Gabrieli Moreira y Alexandra Méndez, más conocida como la Chama.

Todo esto, porque en el espacio “Cuando cae la noche” volvieron a hablar sobre el cruce entre Botota Fox y la venezolana.

Fue ahí cuando la brasileña aprovechó la instancia para tildar de “perra” a la Chama, lo que generó un gran revuelo.

“Mi amiga no es una perra”, contestó rápidamente la transformista, a lo que Gabrieli le dijo “se comportó como una”.

Frente a ello, Chama no se quedó callada “las perras son otras, y tú te comportarás así, pero yo no soy ninguna de perra. Te estás metiendo en una conversación donde nadie te ha llamado y me estás ofendiendo. Eres una ofensiva”.

“¿Y tú? y tú lloraste en un reality que todo el país va a ver”, continuó Moreira, a lo que la oriunda de Venezuela se limitó a responderle “perra eres tú, perra eres tú”.