Durante la semana pasada, Canal 13 y Tonka Tomicic anunciaron el fin del vículo laboral, luego de permanecer en la estación por más de 10 años. Eso sí, Tonka estaría cerca de llegar a nueva estación televisiva.

El distanciamiento de la conductora con el ‘canal del angelito’ comenzó a gestarse a inicios del 2023, cuando explotó el Caso Relojes Vip, en donde uno de los principales implicados en su ex esposo, Parived. De ahí en más fue perdiendo espacio en pantalla, hasta su desvinculación.

¿Nueva estación televisiva?

Tras el fin de su contrato, lejos de alejarse de la pantalla chica, Tonka estaría buscando una nueva casa televisiva y ya estaría negociando con ejecutivos de TV+ para un pronto arribo.

La información fue entregada por Patircio Sotomayor en Zona de Estrellas (ZDE), espacio en donde aseguró que la cercanía de la ex animadora del Festival de Viña del Mar con Raquel Argandoña sería clave para una eventual llegada al canal. De hecho, según indicaron en ZDE la propia ‘Quintrala’ podría interceder con los altos mandos de la estación, para que se incorpore Tonka.

“Es obvio que la Tonka se va a ir a TV+ porque está la Raquel Argandoña y la Raquel Argandoña a la gente que quiere de verdad (la apoya). De hecho a una compañera muy querida, Ceci Gutiérrez, ella llegó a TV+ porque Raquel hizo la gestión”, indicó la panelista, Adriana Barrientos.

Además, el periodista Hugo Valencia reveló que el motivo de la salida de Tomicic de Canal 13 pasó por la ausencia de proyectos. “Entiendo yo que la razón por la cual Tonka no decidió aceptar la oferta de canal 13, no pasa tanto por lo económico. Yo creo que ella tiene plena conciencia, como figura y como producto televisivo, hoy día no vale lo mismo que hace 7 años que negoció su último contrato con Canal 13″, señaló.

“Entiendo que la gran piedra en el zapato es que Canal 13 no le ofrecía ningún proyecto en concreto. Lo que quiere Tonka es trabajar por 10 u 8 (años más), no tengo idea, pero eso Canal 13 no lo aseguraba”, añadió.