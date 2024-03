Comparte

Un alocado fin de semana fue el que vivió la influencer Naya Fácil, en una fiesta donde también compartió con la exparticipante de ‘Gran Hermano’, Jennifer ‘Pincoya’ Galvarini.

Las celebridades se encontraban en una fiesta en el Teatro Caupolicán, donde un hecho concreto generó múltiples reacciones en las redes sociales.

Esto, luego de Naya Fácil, Pincoya y otra mujer protagonizaran un denominado ‘beso de tres’.

Las críticas que recibió Naya Fácil y ‘Pincoya’

La situación, que se viralizó rápidamente en las redes sociales, generó críticas de los seguidores de ambas figuras.

Por un lado, los followers de Naya la criticaron por su consumo de alcohol, en particular luego de que sufriera la filtración de unos videos íntimos, y además se sincerara sobre su salud mental.

En la otra esquina, la finalista de ‘Gran Hermano’ recibió críticas por este beso, mientras se encuentra casada. “Se olvidó de su hijo“, fue la tónica de los comentarios que recibió.

Aquí puedes revisar el registro:

La salud mental de Naya}

Hace unos días, la influencer Naya Fácil tras verse envuelta en una nueva polémica, se sinceró con sus seguidores y habló de su salud mental, señalando que peligraría su ingreso al reality de Canal 13, “¿Ganar o Servir?”.

Su dificultad para ingresar se debería a que mostró parte de un diagnóstico de salud mental que le entregaron, el cual le impediría ser participante del formato televisivo, frente a las múltiples situaciones que ha vivido el último mes.

“Me he visto involucrada en muchos sucesos mediáticos, tanto en redes sociales como en la televisión, y la verdad he estado viviendo en mi vida personal cosas que me han traumado bastante“, partió señalando.

Tras esto, relató que optó por buscar ayuda profesional y se encontraría con terapia psicológica y psiquiátrica, decisión que tomó tras sufrir un intento de encerrona a principios de febrero.

“Traté de buscar mucha ayuda, porque la verdad lo he pasado bastante mal con todos los sucesos que han pasado en muy poco tiempo. Recibí mi diagnóstico por profesionales”, explicó.