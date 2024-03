Comparte

Recientemente, Monserrat Álvarez participó como invitada en el programa de Youtube de Pamela Díaz llamado “Sin Editar” y habló sobre su vida personal y profesional.

En la instancia, Pamela le preguntó respecto a su vida amorosa, puesto que la periodista lleva varios años en pareja con Carlos Fernández, un escultor.

“En la semana no duermo con Carlitos”, reveló en primera instancia la comunicadora, a lo que Díaz respondió “yo no entiendo eso”.

Tras ello, la conductora de Contigo en la mañana explicó que ella se levanta muy temprano y a él no le gusta quedarse solo durmiendo en la casa.

“Carlos se levanta como una persona normal, siete y media u ocho. Yo me levanto a las cinco y media. Y nosotros no vivimos juntos, entonces me dice ‘no me voy a quedar en tu casa solo, después despertar, y que estén tus hijos, la nana. Me da lata despertarme solo en tu casa’”, detalló.

Luego, expuso que en algunas ocasiones le pidió quedarse en la casa de ella para que le cuidara a los niños cuando estaba enfermo.

Finalmente, Pamela le consultó si los fines de semana los disfrutan juntos y ella dijo que sí.

“El fin de semana juntísimos. Pero es rico, es un súper buen sistema, te lo juro. Llevamos siete años”, cerró Álvarez.