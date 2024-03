Comparte

El pasado lunes, la animadora Faloon Larraguibel se reintegró a ‘Sabores’ de Zona Latina, en donde repasó la agresión que sufrió por parte de su expareja, el futbolista Jean Paul Pineda.

Recordemos que el hombre fue detenido y formalizado, encontrándose con orden de alejamiento.

En el programa, Larraguibel expresó: “Han sido días súper duros, he estado tratando de apoyarme en mi familia. Ellos simplemente han estado, me han apoyado y han estado siempre más que preguntar. Al final, ¿para qué hablar de hechos, si ya se sabe todo lo que pasé? Es más duro, entonces han estado ahí acompañando, abrazando, más que preguntar”.

En la misma línea, Faloon Larraguibel agradeció los mensajes de apoyo que recibió a través de las redes sociales.

“Ese sentir que no estás sola en esto, porque no tiende a alejarse por miedo, por vergüenza, porque a una mujer golpeada le da vergüenza, le da vergüenza, cosa que en verdad a uno no debería darle porque no fui yo la culpable“.

La reacción de Jean Paul Pineda

Quien no quedó indiferente a las palabras de Larraguibel, fue Jean Paul Pineda, quien conversó con el periodista con el programa ‘Que te lo digo’.

“Los testimonios y lo que se hable será con ella, entiendan y dejen de dar noticias entre nosotros, por favor ya es mucho, basta”, expresó el futbolista.

Luego continuó: “Necesitamos estar en paz, ya basta de la prensa. Basta del morbo, dejen en paz todo, son compañeros de ella“.

Finalmente Pineda habría expresado: “Mi idea no era salir nuevamente por lo que hablamos, al final siguen dejándome mal (…) al final de todo, entre nosotros dos trataremos de buscar el perdón y todo lo que nos pasó. No como lo pintan ahí que solo el título fue ‘la perdonó’. Es lógico que así no era lo que hablamos, en fin”.