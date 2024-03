Comparte

Hoy, en horas de la mañana, Faloon Larraguibel retornó a las redes sociales, publicando una imagen en su cuenta de Instagram, tras su denuncia de agresión en contra de Jean Paul Pineda.

“De vuelta“, fue el mensaje que compartió en la publicación, donde además etiquetó a su canal ‘Zona Latina’, donde conduce el programa ‘Sabores‘.

Y tal como anunció, en esta jornada Larraguibel retornó al programa, lo cual hizo compartiendo una reflexión de lo vivido.

Las reflexivas palabras de Faloon Larraguibel

“Han sido días súper duros, tratando de apoyarme en mi familia. Ellos simplemente han estado, más que preguntar. Al final, ¿para qué hablar de hechos, si ya se sabe todo lo que pasé?”, inició comentando, según consigna La Hora.

Luego continuó: “Quiero aprovechar de agradecer todos los mensajes que me han enviado por las redes sociales. He sentido el cariño de la gente. Es sentir que no estás sola“.

“A una mujer golpeada le da vergüenza hablarlo, cosa que no debería ser así, porque yo no fui la culpable“, reafirmó.

En la misma línea, expresó: “Quiero enviarles mucha fuerza. En algún momento van a poder salir de ese círculo tan tormentoso en el que viven. Apóyense en la familia. Para mí, mis hijos fueron mis héroes. Mi hijo fue mi héroe“.

Por último, también agradeció las múltiples muestras de cariño que recibió en las plataformas digitales.

“He estado ahí respondiendo de a poquito. De verdad, de todo corazón, muchas gracias por esos abracitos que millones de mujeres me han entregado. Así que de verdad, muchas gracias”, remató.