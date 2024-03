Comparte

Carolina Ardohain, más conocida como Pampita, recientemente entregó detalles de la enfermedad con la que ha tenido que lidiar desde su niñez.

Según consignó La Cuarta, la modelo ahora a sus 46 años pudo darse cuenta que esdaltónica, lo que ha afectado su relación con los colores desde siempre.

“Desde chica no distinguía bien los colores así que siempre optaba por ponerme todo blanco o todo negro. No me gustan los colores. A lo máximo que me animo son a los dorados y plateados”, comenzó diciendo Pampita.

“Son muy pocos casos los de mujeres daltónicas que existen y me tocó. Creo que eso me predestinó a que todas mis paletas de colores fueran simples y básicas”, explicó.

Por último, comentó que sus hijos se burlan de su condición y les hace mucha gracia que no pueda distinguir bien los colores.

“Les divierte mucho preguntarme de qué color son las cosas. Se matan de risa cuando estoy viendo distinto”, cerró Pampita.