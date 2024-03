Comparte

El presidente de la comisión de Seguridad del Senado, Iván Flores, reiteró su preocupación por lo que, según su parecer, es “una seguidilla de revelaciones impensadas” en torno al caso Hermosilla.

Además, señaló que “hoy nos tienen enfrentados a un manto de dudas sobre los nombramientos en el poder judicial; el sistema necesita de cambios profundos”.

Flores agregó que “el teléfono del padrino Hermosilla se abre y comienza a salir pestilencia y podredumbre ligada al tráfico de influencias, y ahora en el nombramiento de jueces y ministros. ¿Hasta dónde llegan los tentáculos de Hermosilla? ¿Qué tan peligroso es esto para el Estado y para la democracia? Espero que el Ministerio Público tenga la fuerza y la firmeza para que todo el contenido de los whatsapp se transparente y se actúe y se corrija en consecuencia”.

“El combate a la corrupción es el mejor atajo para contener el crimen organizado y tal como ya lo hemos señalado antes en numerosas ocasiones, está claro que también hay que revisar el mecanismo y los procedimientos en el nombramiento de autoridades del Poder Judicial. Yo creo que hay que transparentar y hay que objetivizar estos nombramientos sin ninguna duda”.

Luis Hermosilla – Agencia Uno

Caso Hermosilla y declaración de Funcionarios Judiciales por influencias en nombramientos de jueces

Asimismo, desde la Organización de Trabajadores del Poder Judicial (OTJ) se pronunciaron al reportaje de Ciper, sobre las eventuales influencias indebidas en los nombramientos de jueces.

Desde el OTJ compartieron una declaración pública refiriéndose al Caso Hermosilla, arista de la investigación que ahora sacude al mundo del derecho.

“Como ha revelado el reportaje de Ciper Chile respecto al ‘Caso Hermosilla’, al parecer los nombramientos tanto del Excmo. Ministro de la Corte Suprema don Jean Pierre Matus, como del el Iltmo. Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago don Antonio Ulloa, habrían sido fruto de las gestiones y ayuda del abogado Luis Hermosilla. El ministro Ulloa reconoció:”.

“Como está diseñado el sistema de nombramientos, siempre va a haber ayuda externa, siempre se va a buscar esa ayuda ¿O tú crees que para los cargos de fiscal regional, de fiscal nacional, no existe también esta búsqueda de contactos que puedan llegar a quién decide, a quién hace la terna?”.

“Eso siempre ocurre. Y por eso es que la Asociación de Magistrados ha luchado para cambiar el sistema de nombramientos de los jueces, terminar con este tema de que todo está a cargo de la Corte Suprema y de las autoridades actuales, y establecer otro sistema a través de un colegio nacional de la magistratura. Entonces mientras no tengamos un sistema objetivo, va a existir esto, y no solamente en el Poder Judicial ¿Tú crees que cuando se hacen ternas para elegir fiscal regional a mí no me recomiendan determinadas personas? Claro que sí, a mí y a todos. Unos escuchan, otros no escuchan”, cerró Ulloa.

Puntos del comunicado