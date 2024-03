Comparte

La semana pasada Daniela Aránguiz y Botota Fox protagonizaron una intensa discusión en Tierra Brava.

Todo esto, porque Botota se metió en una conversación y se burló de Daniela por haber sido “gorreada” por Jorge Valdivia.

Sin embargo, en el capítulo de este domingo se pudo ver que las participantes se reconciliaron y tuvieron una íntima conversación.

“Nosotras nos debemos una conversación”, le dijo Aránguiz, a lo que Botota rápidamente le respondió “perdóname”.

“A mí me da lo mismo lo que me dijiste porque es verdad, no voy a defender a un hue… que me gorreó toda la vida”, le aclaró la expanelista de Zona de Estrellas.

“Tengo clarísimo que soy la más gorreada de Chile”, agregó la exesposa de Valdivia.

Tras ello, Dani expuso que le molestó lo que dijo, puesto que tienen una buena relación “ya no me duele, porque lo tengo superado, pero lo que me dolió es que me lo dijeras tú, cuando viene de alguien que yo quiero. Yo he sido buena onda contigo”.

“Es verdad… has sido la raja”, cerró Botota.