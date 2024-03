Comparte

Continúan las polémicas al interior de Tierra Brava y esta vez los protagonistas son Daniela Aránguiz y Luis Mateucci.

Todo esto, porque Daniela estaba hablando con Alexandra Méndez, más conocida como La Chama, en la cocina sobre sus diferentes con Gabrieli Moreira y le aconsejó hacerle la vida imposible para que así la golpee y la expulsen.

“Tienes que sacarla de quicio y dejar que te pegue para que la echen antes de que compitas con ella. Te lo digo en serio”, le dijo Daniela a la venezolana.

Frente a ello, Luis no se quedó callado y le pidió a su pareja, Daniela, que no se metiera en problemas ajenos.

Sin duda sus palabras no fueron bien recibidas por Aránguiz, ya que alzó la voz y se mostró bastante molesta.

“¡Le voy a decir a la Chama lo que yo quiera! ¡A mí nadie me manda, no tengo papá y nadie me mantiene, me mantengo solita y nadie me da ninguna hue…”, comenzó diciendo.

“Yo no le aguanto hue… a nadie. Hablo con quien se me para la r…!”, agregó.

Finalmente, el argentino se limitó a guardar silencio y posteriormente, los tortolitos se reconciliaron.