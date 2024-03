Comparte

Este lunes, a las 21:00 horas, REC TV, la señal del recuerdo de Canal 13, reestrenará una de las teleseries más emblemáticas de la televisión chilena, “¿Te conté?”, emitida originalmente en 1990 y centrada en las vivencias de un grupo de personas que comparten una pensión.

En materia femenina, la telenovela tuvo a Carolina Arregui en el rol central, como “Gianna Lhorente”, la malhumorada hija de la dueña de la pensión (Gabriela Hernández) que se ve involucrada en un triángulo amoroso con el papel de Claudia Di Girólamo y un simpático no vidente interpretado por Bastián Bodenhöfer.

La querida actriz confiesa que “me encanta esa teleserie. Bastián genial una vez más, haciendo de ciego, y demostrando que la felicidad se encuentra a pesar de las adversidades de la vida”, añadiendo que “¿Te conté?” es “un clásico, una historia de amor hermosa, amor y desamor la verdad, y personajes muy bien definidos y únicos en una trama entretenida que cuenta con drama y comedia. Es la mezcla perfecta para que funcione en el sentido de llegar al corazón de las personas”.

Es un personaje entrañable

Respecto a “Gianna”, Carolina Arregui destaca que “es un personaje entrañable. Muy extrovertida pero a la vez insegura… no quiere entregar su corazón por temor a no enfrentar una relación que no sabe exactamente cómo. Como dicen por ahí, quien te quiere te aporrea. En definitiva, su corazón es el que manda, pero se resiste”, añadiendo que “es noble y directa. Adorable, pero pará’ en la hilacha (ríe)”.

Sobre el amor del que habla y al que se resiste es el del rol de Bastián Bodenhöfer, con quien Arregui volvió a hacer dupla romántica en “¿Te conté?” tras el gran éxito de “Ángel malo”.

En torno a eso, la emblemática figura de telenovelas rememora que “se nos hizo muy fácil volver a trabajar juntos porque ya se había generado una relación de amistad y compañerismo muy linda. Siempre ha sido un verdadero gusto trabajar con Bastián, es un gran compañero y muy generoso. Además, sabe escuchar”.

Volver a verlas ha sido un verdadero regal

Consultada por recuerdos que tenga de “¿Te conté?”, la ex integrante de grandes apuestas del género como “Marrón glacé”, “Machos” y “Brujas” responde que “tengo muchos momentos. La verdad es que la disfrutamos mucho y nos reíamos harto con mi mami, Gaby Hernández, como mi madre ‘Doña Pola’, la italiana que llevaba la pensión. Ahí siempre resultaban cosas muy divertidas. Fue una teleserie en donde realmente nos reímos mucho y había un compromiso de actuación sin tapujos, jugábamos mucho la comedia y eso nos llevaba a entregar el lado más lúdico y divertido de los actores”.

En relación al reestreno de “¿Te conté?” y al que se dio en 2023 de “Ángel malo” por REC TV, Carolina Arregui comenta que “ha sido muy interesante el fenómeno que se ha producido al repetir estas teleseries, porque a las personas les ha gustado mucho volver al recuerdo. Y ha sido muy transversal, porque también han llegado a nuevas generaciones que las disfrutan. En definitiva, un género que no ha pasado ni pasará de moda jamás”.

A lo anterior, añade que “volver a verlas ha sido un verdadero regalo, porque son recuerdos que se han atesorado en un lugar muy especial dentro de nuestras vidas y nuestros corazones. Simplemente puedo decir que me siento feliz de volver a ver después de casi 40 años teleseries que hoy la gente también reconoce y disfruta, se agradece demasiado”.