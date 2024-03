Comparte

Recientemente, Manu González participó en el programa “Todo va a estar bien” de Vía X y habló con Eduardo de la Iglesia sobre diferentes temas.

En la instancia, el animador le preguntó si alguna vez había consumido drogas, a lo que Manu contestó con toda sinceridad.

“Yo era muy crío, tenía como 17, 18 añitos y yo nunca había probado el hachís. Me sentó fatal, horrible”, comenzó diciendo.

Tras ello, expuso que también tuvo una experiencia con cocaína en el cumpleaños de un amigo bastante cercano.

“En una ocasión en un cumpleaños de un muy buen amigo hasta el día de hoy, se le ocurrió en vez de hacer una fiesta en su casa o una comida, se le ocurrió llevar algo de tomar, algo para picotear que era como un maní y cuatro papas, y de repente en una mesa tantos invitados, y tantas dobles rayas de cocaína”, detalló.

“Eran dos para cada uno, y éramos como 14, 15 y habían dos rayitas preparadas. En aquel momento no se me había ni ocurrido… llegué a pasarlo mal, fue una especie de angustia no por nada, yo nunca había probado las drogas y en ese momento era un poco más mayor, tenía 19, 20 años aproximadamente”, agregó.

Asimismo, sostuvo que el plan después de la casa del cumpleañero era ir a bailar a un club nocturno, por lo que lo incitaron a consumir.

“Lo único que sentí fue un amargor extraño en la garganta, y luego no sentí nada. Sí me di cuenta que al día siguiente, porque ese día tomé. Al día siguiente no tuve resaca, pero no, nunca más”, aseguró.

Finalmente, comentó que jamás se metió en el mundo de las sustancias ilícitas y que después era él quien cuidaba a sus amigos.

“Para ellos, yo era una presencia incómoda porque todos se metían, menos yo. Yo era quien los llevaba a casa, quien les cuidaba la ropa, y yo no lo disfrutaba. Yo estaba muy agobiado, no lo pasaba bien”, cerró Manu.