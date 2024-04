Comparte

En el reciente capítulo del programa de Kike Morandé en YouTube, estuvo como invitada la actriz Ingrid Parra y hablaron sobre diferentes temas.

En primera instancia, Peka recordó lo bueno que era para ella trabajar en Morandé con Compañía “echo mucho de menos lo que teníamos en ‘Morandé’. Era como pasarlo bien, divertido, uno llegaba a echar la talla, uno como que no trabajaba. Era como que te pagaban para ir a pasarlo bien, con todo respeto y cariño”.

Tras ello, Kike expuso que lamentablemente llegó a su fin por diferentes razones, como “el tema de la mujer”, puesto que comenzaron las marchas feministas.

En ese sentido, la actriz sostuvo que las marchas “cohibió a todos” y luego, agregó lo siguiente: “Uno no sabía qué era lo correcto y que no, en que la podía embarrar y en que no. Si digo esto, puede sonar demasiado y se pueden ir en contra de las chiquillas, como que uno tenía más cuidado”.

Asimismo, el animador recordó la presencia de los actores para el Estallido Social “en su minuto, los teatristas eran los de ‘vamos a la Plaza Italia, vamos a la Plaza Italia’. Hoy día, después de la Plaza Italia, se quedaron todos sin pega y se dieron cuenta que la Plaza Italia no sirvió para mucho más que quemar iglesias y sacar un Presidente”.

“Todos esos extremos influyeron mucho en la manera de pensar y ver las cosas de la gente que maneja la televisión. Entonces salimos todos los que podíamos ser algo contrario a la Plaza Italia”, cerró.