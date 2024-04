Comparte

La influencer nacional Naya Fácil ha dado que hablar en los últimos días, luego de que anunciara su salida del reality “¿Ganar o Servir?” de Canal 13, así como también desapareciera de las redes sociales, en donde es muy activa.

Y ahora la embajadora del Festival de Viña del Mar 2024 volvió a las redes, y lo hizo con una controversial opinión sobre los extranjeros que trabajan en aplicaciones de transporte.

“Ayer y hoy me han tocado solo Uber chilenos. Que genial“, partió señalando en un viaje donde contó que iba camino al gimnasio.

Tras esto, plasmó su disgusto con los choferes extranjeros: “No le tengo mala a los venezolanos, pero ya aburren con su música venezolana“, escribió.

Como era de esperar, sus palabras generaron múltiples reacciones en las redes sociales, por lo que Naya Fácil compartió un nuevo mensaje, señalando que no buscaba ofender, y había hecho uso de la “libre expresión”.

Aquí puedes ver una de las stories que compartió Naya Fácil:

Naya se baja del reality “¿Ganar o Servir?” de Canal 13

La influencer, haceu nos días, confirmó su baja del próximo realirty de Canal 13, “¿Ganar o Servir?”.

Cabe recordar que, en los últimos días, la joven señaló por medio de sus redes sociales que no participaría del reality. Fue el pasado miércoles 27 de marzo cuando Naya utilizó su Instagram para declinar de participar.

“Creo que uno de mis peores errores en la vida fue firmar un contrato para la tele. Me tiene mal psicológicamente esa we…(…) No estoy para irme a encerrar, que me quiten mi teléfono, desconectarme. Estoy viviendo una vida muy bacán afuera”, comentó en ese momento.

A ello agregó que “no me siento apta (…) Yo me voy a priorizar y si hay que pagar, se pagará como sea (…) En su momento firmé y quería, pero no me siento estable. Yo no voy a hacer algo que no me hace feliz”.