Faltan pocos días para el estreno del nuevo reality de Canal 13, “¿Ganar o Servir? De Vuelta al Pasado”, el programa que se tomará el prime del 13 en las próximas semanas. Y el reality, que ya cuenta entre sus filas con Fran Maira, “Coca” Mendoza, Gala Caldirola, Oriana Marzoli, Pangal Andrade, Luis Mateucci, Gonzalo Egas, Blue Mary, Botota Fox, Faloon Larraguibel, José Ángel González, Camila Recabarren, Mariela Sotomayor, Alejandro Pérez Moro y Claudio Valdivia, cerró esta mañana en el matinal “Tu día” el listado de sus 16 participantes con una última adición: la ex árbitra Cindy Nahuelcoy.

A sus 35 años, Cindy es una de las mujeres más importantes del fútbol chileno por su impresionante carrera en el arbitraje, que inició a los 19 años cuando estudiaba Educación Física y la invitaron a un partido de futbolito.

“Al principio ni siquiera me sabía bien las reglas, me costó comprender cómo era el off-side. Fui aprendiendo a puros errores, pero me quedó gustando”, recuerda Cindy, quien finalmente se decidió a convertirse en árbitra profesional.

En 2013 dio el primer gran paso cuando se convirtió en árbitra FIFA internacional, siendo así la primera mujer chilena en arbitrar encuentros de fútbol masculino.

“Nunca se había dado esa oportunidad porque estaba el estigma de que la sociedad no nos iba a aceptar o que físicamente no estábamos bien. Y resulta que en cancha las mujeres somos más rápidas y asertivas que los varones”, sostiene Cindy.

Luego, en 2017 pasó a segunda división, en 2018 a la Primera B y en 2019 a la Primera A, convirtiéndose también en la primera mujer en dar ese salto. De ahí en adelante fue pionera en todo, siendo la primera mujer en arbitrar un clásico, la primera en arbitrar Copa Libertadores y la primera en Copa Sudamericana.

“Quizás había otras niñas que tenían condiciones y que eran mejores que yo, pero nunca tuvieron la oportunidad ni estuvieron en el momento propicio. En mi caso todo se dio, y aproveché la oportunidad”, cuenta, orgullosa.

Todo se derrumbó

Pero todo se derrumbó a mediados del año pasado tras ser parte de una acusación laboral, que por falta de pruebas, terminó siendo sancionada con 40 fechas sin poder arbitrar, que, tras una apelación, se redujo a 30.

Este castigo significó tanto para Cindy, que se vio profundamente afectada en lo emocional. “Para mí el arbitraje era todo, y me lo quitaron. Estuve convertida en un trapo, yo pensaba en matarme para dejar de sentir pena. Me ahogaba, a veces me tenían que levantar, no podía caminar, lo veía todo nublado. Bajé 10 kilos y dormía todo el día”, recuerda.

Finalmente empezó a levantarse a fines del año pasado, iniciando un par de negocios y tomando finalmente la decisión más importante de su carrera: dejar el arbitraje tras más de una década de éxitos.

“Aunque yo amo el arbitraje, decidí que ya no puedo seguir con este amor tóxico. Si no dejaba esto ahora, nunca lo voy a hacer”, reconoce. Por eso fue que aceptó la oferta de ingresar a “¿Ganar o Servir?”, tras haber rechazado una opción previa.

“No acepté cuando me ofrecieron ‘Tierra Brava’, pero después me arrepentí, sentí que perdí una oportunidad. En el arbitraje siempre me sentí la oveja negra, sentía que me envidiaban, y entrar al reality es mi forma de mostrarles lo que puedo hacer. También quiero que mi jefe me vea en la tele después de que me quería sepultar, porque soy súper vengativa”, reflexiona.

Según indica, Cindy espera convertirse en una competidora fuerte en el reality por su capacidad deportiva.

“Me encantaría ser líder de un equipo. Yo veo en ‘Tierra Brava’ a Fabio y Luis que nunca fueron líderes, sólo capitanes, y siempre velaron por ellos no más. Yo en cambio estoy muy acostumbrada a trabajar en equipo. Además, sé que tengo más capacidad aeróbica que ellos, nunca en mi vida he perdido un ensacado, nunca he perdido una yincana. Por eso creo que podría llegar a una final”, asegura.

Cuando arbitraba, Cindy se hizo famosa por siempre enfrentar a los jugadores que le faltaban el respeto. Es por eso que, sobre su personalidad, se asume conflictiva: “A los jugadores los encaraba cuando me gritaban cosas. Yo no soy de buscar pelea, pero me parezco a la Daniela Aránguiz, porque soy muy frontal, chora y súper radical, voy con todo cuando peleo. Soy rencorosa a morir, peleo con alguien y nunca más le hablo. Nunca he llegado a lo físico, pero sí me pican las manos de rabia siempre. No me gusta la gente desleal ni la gente patuda, que toma tus cosas, que se mete en tu ropa”, comenta.

“Creo que en el reality me va a pasar lo mismo que en el arbitraje, voy a conocer a gente muy traicionera. Pero estoy preparada para eso”, sostiene.

En lo sentimental, dice que lleva tres meses soltera tras terminar con un colega árbitro. “Él fue mi apoyo en todo este tema del castigo, pero yo no estaba bien emocionalmente, así que peleábamos mucho. Nos separamos queriéndonos igual, pero no me arrepiento de habernos separado. Es mi único ex con el que he terminado bien”, cuenta, y dice estar disponible a volver a enamorarse.

“Creo en el dicho que un clavo saca a otro clavo. Tengo claro que no voy a encontrar al hombre de mi vida en el reality, pero si lo puedo pasar bien, lo voy a pasar bien. Incluso he psicopateado a algunos de mis compañeros de reality. No me gustan los tan musculines, me gustan más piolas”, asegura.

¿Dónde ver el reality?

Cabe destacar que tras la exitosa experiencia del canal Tierra Brava Extendida que se emite por los cableoperadores VTR y Claro, “¿Ganar o Servir? De Vuelta al Pasado” también se emitirá por VTR y Claro y contará con contenido exclusivo todos los días por dichos servicios de televisión de pago. Asimismo, en medio del mundo multiplataformas de hoy, el nuevo reality del 13 se podrá ver, además, por 13.cl y 13Go.